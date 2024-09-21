Macron'dan Netanyahu'ya Savaş Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron'dan Netanyahu'ya Savaş Uyarısı

Macron, Netanyahu'ya İsrail'in bölgeyi savaşa sürüklediğini ilettikten sonra, gerilim tırmanıyor.

21.09.2024 03:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak "Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği" uyarısında bulunduğu iddia edildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Macron, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının akabinde Netanyahu'yu telefonla aradı.

Macron görüşmede Netanyahu'ya, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz." dedi.

Netanyahu ise Macron'a "İsrail'e baskı uygulayacağınız yerde saldırılarını durdurması için Hizbullah'a baskı yapmanızın zamanı geldi." diyerek karşılık verdi.

Gazetede ismi açıklanmayan Fransız bir yetkili ise " Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığı ancak diplomatik yolun hala baki olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında 14 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Emmanuel Macron, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Tel Aviv, Politika, Güncel, İsrail, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Netanyahu'ya Savaş Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 04:26:19. #1.12#
SON DAKİKA: Macron'dan Netanyahu'ya Savaş Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement