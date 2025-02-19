Macron'dan Ukrayna İçin Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron'dan Ukrayna İçin Barış Vurgusu

Macron, Ukrayna'da kalıcı barış için güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

19.02.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna Savaşı kapsamındaki müzakerelerde, Avrupalıların güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barış istiyoruz." dedi.

Macron'un inisiyatifiyle, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile Kanada, İzlanda ve Norveç gibi ülkelerin liderlerinin katılımıyla Ukrayna konulu çevrim içi görüşme düzenlendi.

Görüşmeyle ilgili X hesabından açıklama yapan Macron, Fransa ile ortaklarının Ukrayna meselesi konusunda net ortak tutum sergilediğini kaydetti.

Macron, "Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barış istiyoruz. Ukrayna'nın yanındayız ve Avrupa'da barış ile güvenliği sağlamak için tüm sorumluluğumuzu üstleneceğiz." ifadelerini kullanarak, bu durumun Fransa'nın çıkarına hizmet ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflediği gibi kendilerinin de yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermek istediklerini vurgulayan Macron şöyle devam etti:

"Barış için çabalarımız, şu prensiplere saygı çerçevesinde devam edecek, Ukrayna her zaman sürecin içinde yer almalı ve haklarına saygı duyulmalı, barış kalıcı, sağlam ve inandırıcı garantilerle desteklenmeli, ayrıca Avrupalıların güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurulmalı."

Macron, Avrupa'nın ve görüşmeye katılan ülkelerin güvenlik ve savunma harcamalarını artırmanın gerekli olduğuna inandıklarını belirterek, bu konuda "Gelecek günlerde ve haftalarda kararlar alınacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Fransa, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Ukrayna İçin Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:49:59. #1.11#
SON DAKİKA: Macron'dan Ukrayna İçin Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.