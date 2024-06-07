Macron: Filistin devletini tanımak için uygun zaman gelmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron: Filistin devletini tanımak için uygun zaman gelmedi

Macron: Filistin devletini tanımak için uygun zaman gelmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 ve France 2 kanallarına yaptığı açıklamada, Filistin devletinin tanınması için uygun ortamın oluşmadığını belirtti. Macron, Filistin devletinin bölgedeki istikrar ve güvenliği sağlayacak bir unsur haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Macron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçakları göndereceklerini ve 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini de söyledi.

07.06.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu.

TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, Filistin devletinin tanınmasının "tabu olmadığını" ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de şu an bunun için uygun ortamın bulunmadığını savundu.

"Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini "bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda" tanıyacağını ifade etti.

Fransa, 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim verecek

Macron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.

Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Filistin, Ukrayna, Fransa, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron: Filistin devletini tanımak için uygun zaman gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
22:05 ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
00:56 Ankara’da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu
00:26 Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı
00:11 Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı İşte Jose Mourinho gerçeği Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı! İşte Jose Mourinho gerçeği
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 01:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: Macron: Filistin devletini tanımak için uygun zaman gelmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement