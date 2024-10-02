Macron'un Azli Teklifi Reddedildi

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Fransa'da Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu, 2017'den bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasının istenildiği teklifi reddetti.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde ilk kez bir cumhurbaşkanının azledilmesinin talep edildiği teklif, Komisyon'da ele alındı.

Komisyonda yapılan oylamada, 15 "evet" oyuna karşı 54 "hayır" oyuyla Macron'un azledilme sürecinin başlatılması amaçlanan teklif reddedildi.

Komisyonda konuşan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Milletvekili Antoine Leaument, sol ittifak Yeni Halk Cephesinin (NFP) erken genel seçimlerde galip gelmesine rağmen Macron'un bunu göz ardı etmesini eleştirdi.

Leaument, "(Seçimi) Kaybedenlerin yönettiği bir rejime ne diyorduk? Kesinlikle 'demokrasi' veya 'cumhuriyet' değil." ifadesini kullandı.

Söz konusu teklif, bir kez de Meclis bünyesindeki Başkanlar Konferansı'nda ele alınacak ve burada Macron'un görevden alınmasına yönelik talebin Genel Kurul'da görüşülüp görüşülmeyeceğine karar verilecek.

Başkanlar Konferansı'nda yer alan isimler arasında, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Meclis Başkan Yardımcıları ve partilerin grup başkanvekilleri de bulunuyor.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde en fazla milletvekilini NFP çıkarmış, ancak hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Macron, seçimlerin galibi sol ittifakın ortak adayını atamayı reddederek 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan olarak görevlendirmişti.

LFI, Macron'un azledilmesinin istenildiği imza kampanyasına destek vermiş ve bu talebi içeren teklifi 31 Ağustos'ta Meclis'e sunmuştu.