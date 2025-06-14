Macron ve Pezeşkiyan'dan Gerilim Görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Macron, telefon görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin tamamının istikrarsızlaşma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, Pezeşkiyan'dan İran ile bölgedeki Fransız diplomatik temsilciliklerinin ve vatandaşlarının herhangi bir şekilde hedef alınmamasını talep ettiğini belirtti.

Gerilimin artmasını engellemek için azami itidal çağrısında bulunduğunu aktaran Macron, "İran nükleeri meselesi ciddi, bu müzakereyle çözülmeli. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı, bir anlaşmaya varılması için hızlı bir şekilde müzakere masasına yeniden dönmeye davet ettim. Bu, durumu yatıştırmak için mümkün olan tek yol." ifadelerini kullandı.

Bu hedefe varmak için ellerinden gelen çabayı sarf etmeye hazır olduklarını aktaran Macron, görüşmede, 3 yıldır İran'da tutuklu olan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in derhal serbest bırakılması beklentisini de dile getirdiğini bildirdi.