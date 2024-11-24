Madagaskar'da Kaybolan Somali Tekneleri Bulundu - Son Dakika
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Madagaskar'da Kaybolan Somali Tekneleri Bulundu

Madagaskar açıklarında kaybolan Somali tekneleri bulundu; 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi kurtarıldı.

24.11.2024 11:40
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ANTANANARIVO, 24 Kasım (Xinhua) -- Madagaskar açıklarında kaybolan ve Somali vatandaşlarını taşıyan iki tekne bulundu.

Tekneler, yerli balıkçılar tarafından cuma günü ülkenin kuzeybatı kıyısındaki Nosy Be adasına getirilirken, teknelerdeki 7 Somalilinin ölmüş olduğu belirtildi.

Madagaskar Liman, Denizcilik ve Nehir Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, biri 32 diğeri 38 yolcu taşıyan iki tekne, Madagaskar'ın kuzeybatısında yer alan Fransa'nın denizaşırı bölgesi Mayotte adasına gitmek üzere 2 Kasım'da Somali'den ayrıldı. Teknelerin motor arızası nedeniyle sürüklenip denizde kaybolduğu bildirildi.

Sağ kurtulan 48 kişinin tedavileri devam ederken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Xinhua

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