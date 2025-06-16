Maden İşçileri Ücret Teklifine Tepkili - Son Dakika
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Maden İşçileri Ücret Teklifine Tepkili

16.06.2025 13:40
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GMİS, Zonguldak'ta toplandı; kamu işçileri için yapılan ücret teklifinin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Zonguldak'ta olağanüstü toplandı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren ücret teklifinin kabul edilebilir bir tarafının olmadığını ifade ederek, "Biz Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Her gün ölümle burun buruna gelen insanlarız. Bizler, vatanımız için milletimizin için yıllardır çalışıyoruz" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Zonguldak'taki genel merkez binasında olağanüstü toplandı. Toplantıda aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA) işçilerinin de bulunduğu kamu işçilerine hükümetin Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) üzerinden teklif ettiği ücret zammı değerlendirildi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, ücret teklifinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "TTK'de 31'inci, MTA'da 21'inci dönem toplu iş sözleşmelerinde 2 aylık grev süreci içindeyiz. Teklifin kabul edilebilir bir yanı yok. Biz Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Her gün ölümle burun buruna gelen insanlarız. Bizler, vatanımız için milletimizin için yıllardır çalışıyoruz. Yerin 500 metre altından 1 kilo kömür çıkartmak, yer altındaki madenleri tespit etmek için dağ, taş demeden ülke ekonomisine katkı sunmak için mücadele ediyoruz. Öyle bir sektörün içindeyiz ve biz sadece yaptığımız işin karşılığını istiyoruz. Yaşanılan enflasyonların ve ekonomik krizlerin, yaşanılan savaşların sebebi bizler değiliz. Bunu hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

'EYLEMLERİMİZ SÜRECEK'

Teklifin kamu işçileri ile madencileri üzdüğünü ifade eden Yeşil, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde TÜRK-İŞ önderliğinde yapacağımız eylemlerin bugün hazırlığı içindeyiz. Bizler, yarın saat 12.00'de TÜRK-İŞ'te kamu koordinasyon kurulu olarak toplanacağız. Ardından saat 13.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giderek burada sıkıntılarımızı anlatıp bu verilen teklifin revize edilerek yeni bir teklifle bizlere gelinmesini önereceğiz. Ardından çarşamba günü tüm sendika başkanları, temsilciler ve delegeler olarak Ankara Anıtpark'ta, saat 11.00'de toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tepkimizi göstermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu eylemlerimiz, problemlerimiz çözülmediği sürece devam edecek. TÜRK-İŞ'in belirleyeceği şekilde önümüzdeki hafta da eylemlerimiz sürecek. Bizler bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bu anlamda da tepkimizi demokratik yollarla göstererek hükümetin bir an önce bu teklifi revize etmesini talep edeceğiz."

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Hakan Yeşil, Zonguldak, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Maden, Kamu, Son Dakika

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