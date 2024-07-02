Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı

Sivas'ta Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen olayda hayatını kaybedenler için olayların 31. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 31. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü Madımak Oteli'ne giderek, hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı ve dua etti. Vali Şimşek, konuşmasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sevgi ve barış ikliminin Sivas'ta her zaman diri tutulmasını istedi.

02.07.2024 22:14
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Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı

SİVAS - Sivas'ta Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen olayda hayatını kaybedenler için olayların 31. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 31. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. İlk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı ve dua etti. Vali Şimşek duanın ardından konuşma yaptı.

"Aramıza nifak tohumları ekmek isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim"

Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Otelinde konuşma yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "31 yıl önce bu mekanda meydana gelen acı olayın yıl dönümü. Bizde bu vesileyle buraya geldik. Burada hayatını kaybeden canlar, vatandaşlar ve sanatçılar için karanfil bırakıp onlar için dua ettik. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Tabi bu acı sadece burada hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı değil, hepimizin acısıdır. Tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin ülkemizin acısıdır. Temennimiz bu tür üzücü olayların, acı olayların bir daha olmamasıdır. Bu anlamda da hepimize düşen önemli görevler var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Birbirimize daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Sevgi ve kardeşlik tohumlarını tekrar yeşertmemiz gerekiyor ki, aramıza nifak tohumları ekmek isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Biz biliyoruz ki bu topraklarda yüzyıllardır hangi inançtan ve mezhepten olursa olsun, herkes barış içerisinde yan yana kardeşçe yaşamışlardır. İnşallah bundan sonrada yaşayacaklardır. Yine bu toprakların yetiştirmiş olduğu Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Ruhsatı gibi ozanlarımızda bizlere hep kardeşliği, sevgiyi, barışı öğütlemişlerdir. Türkülerinde ve şiirlerinde bize bunları mesaj olarak vermişlerdir. Bizlerde onların mesajlarını doğru algılayıp, o yönde adımlar atıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Sivas'ta sevgi ve barış iklimini her zaman diri tutmak istiyoruz. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımız sonucunda bizden sonraki nesillere daha sevgi dolu, barış dolu ve kardeşlik dolu bir dünya bırakabilelim" dedi.

Kaynak: İHA

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