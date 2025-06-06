Madleen Gemisi Gazze'ye Yol Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Madleen Gemisi Gazze'ye Yol Alıyor

06.06.2025 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgürlük Filosu'ndan Madleen gemisi, Gazze'ye insani yardım için 6 gündür yolda.

(ANKARA)- Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu' na bağlı insani yardım gemisinde olan Brezilyalı aktivist Thiago Ávila, Gazze'nin kuşatmasını kırmak ve insani bir deniz koridoru oluşturmak için Madleen gemisiyle 6 gündür yolda olduklarını belirterek asla durmayacaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekmek için içinde 12 kişinin olduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) bağlı insani yardım gemisi "Madleen" 6 gündür yolda.

İnsani yardım gemisinde bulunan Brezilyalı aktivist Thiago Ávila Gazze'ye giden gemide çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Avila paylaştığı mesajda 6 gündür yolda olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'nin kuşatmasını kırmak ve insani bir deniz koridoru oluşturmak için Madleen gemisiyle çıktığımız yolculuğun 6. günündeyiz! Özgürlük Filosu Koalisyonu, Siyonistlerin tehditleri nedeniyle asla durmayacak. Bu gemide 12 kişiyle birlikte milyarlarca insanın olduğunu biliyoruz!"

1 Haziran'da İtalya'nın Katanya limanından hareket eden Madleen, 7 farklı ülkeden 12 gönüllüyü taşıyor. 22 yaşındaki İsveçli iklimw savunucusu Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın de aralarında olduğu gemide, iki Türk aktivist de yer alıyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madleen Gemisi Gazze'ye Yol Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

22:18
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:18
Nedeni de belli Galatasaray’ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
11:05
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
10:38
Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya Yüzde 90 daha az maaşla döndü
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
10:33
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
10:24
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 23:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Madleen Gemisi Gazze'ye Yol Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.