Madleen Gemisi Gazze'ye Yol Alıyor

(ANKARA)- Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu' na bağlı insani yardım gemisinde olan Brezilyalı aktivist Thiago Ávila, Gazze'nin kuşatmasını kırmak ve insani bir deniz koridoru oluşturmak için Madleen gemisiyle 6 gündür yolda olduklarını belirterek asla durmayacaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekmek için içinde 12 kişinin olduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) bağlı insani yardım gemisi "Madleen" 6 gündür yolda.

İnsani yardım gemisinde bulunan Brezilyalı aktivist Thiago Ávila Gazze'ye giden gemide çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Avila paylaştığı mesajda 6 gündür yolda olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'nin kuşatmasını kırmak ve insani bir deniz koridoru oluşturmak için Madleen gemisiyle çıktığımız yolculuğun 6. günündeyiz! Özgürlük Filosu Koalisyonu, Siyonistlerin tehditleri nedeniyle asla durmayacak. Bu gemide 12 kişiyle birlikte milyarlarca insanın olduğunu biliyoruz!"

1 Haziran'da İtalya'nın Katanya limanından hareket eden Madleen, 7 farklı ülkeden 12 gönüllüyü taşıyor. 22 yaşındaki İsveçli iklimw savunucusu Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın de aralarında olduğu gemide, iki Türk aktivist de yer alıyor.