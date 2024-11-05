Maduro: ABD Seçimlerine Karışmayız

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'deki seçim sonucuyla ilgilenmediklerini, dış politikada bağımsız duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

Maduro, başkent Caracas'ta özel bir televizyonda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'deki başkanlık seçimlerine değinen Maduro, "Biz kendi işimize bakıyoruz; Venezuelalıların kendi geleceğine kendisi karar verecek. Burada ne yapacağımıza kuzeydekiler karışamaz. Donald Trump ya da Kamala Harris, hangisi seçilirse seçilsin, dış politikadaki duruşumuz bellidir." ifadesini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın bir koloniye dönüştürülmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Bazı insanlar Venezuela'yı bir koloniye dönüştürerek refah sağlayacağını düşünüyor. Peki ya Porto Riko? ABD'nin müdahale ettiği ve daha iyi durumda olan tek bir ülke gösterebilir misiniz? Afganistan ve Libya örnekleri ortada." dedi.

Ülke ekonomisinin "tek taraflı acımasız" yaptırımlara rağmen büyümeye devam ettiğini aktaran Maduro, kendi öz çabalarıyla bunun üstesinden geldiklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Maduro, isim vermeden muhalefeti hedef alarak, faşist ideolojiyi benimseyenlerin ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalıştığını ve en büyük desteği de maalesef ABD'den aldıklarını kaydetti.