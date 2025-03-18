Maduro'dan BM'ye Göçmen Çağrısı - Son Dakika
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Maduro'dan BM'ye Göçmen Çağrısı

Maduro, El Salvador'da kötü muameleye uğrayan Venezuelalı göçmenler için BM'den yardım istedi.

18.03.2025 08:16
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından El Salvador'a gönderilen Venezuelalı göçmenlerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığını belirterek, vatandaşlarının korunması için Birleşmiş Milletler'in (BM) harekete geçmesini istedi.

Başkent Caracas'ta özel bir televizyona konuşan Maduro, ABD ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetinin, Venezuelalı göçmenlere kötü muamelede bulunduğunu savundu.

BM'ye çağrıda bulunan Maduro, "BM Genel Sekreteri, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve diğer ilgili organlarla iletişime geçilmesi için gerekli talimatları vereceğim. Venezuelalıların korunması için insan hakları mekanizmalarının devreye girmesi lazım." dedi.

ABD'nin El Salvador'a gönderdiği Venezuelalı göçmenlere değinen Maduro, "Venezuelalı göçmenlere savunma hakkı verilmedi, bu insanlar kaçırıldı. Yasa dışı şekilde 'katil' ve 'terörist' damgası yediler, toplama kamplarına konuldular. Onların sağlıklı bir şekilde geri getirilmesi için kararlılıkla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye tepki gösteren Maduro, "Sayın Bukele, herhangi bir hukuki süreç olmaksızın bu adaletsizliği, toplama kampları kurmayı ve masum insanları yargılamadan hapse atmayı mı savunuyorsunuz?" diye konuştu.

"Dövmesi var diye bir kişiye böyle muamele edilemez"

Maduro, göçmenlerin suçlu olup olmadığına yalnızca yargının karar verebileceğini vurgulayarak, "Sadece göçmen olduğu ya da dövmesi var diye bir kişiye böyle muamele edilemez. Soruşturma yapılır, kişilere savunma hakkı verilir ve adalet yerini bulur." ifadesini kullandı.

ABD'ye işbirliği çağrısında bulunan Maduro, şöyle konuştu:

"ABD, Venezuela'ya iade etmek istediği herhangi bir mahkum varsa diyaloğu başlatacağız ve hukukun gereğini yerine getireceğiz. İşbirliğine ve diyaloğa hazırız. Ancak ABD, göçmenleri yakalayıp kaçırdı. Buna adalet ya da uluslararası hukuk denmez, bu faşizm ve Nazizmdir. Venezuela, bu insan hakları ihlallerini kınamaya hazır ve gereğini yapacaktır."

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirilmişti

ABD Başkanı Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi ise federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında 261 çete üyesinin ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, El Salvador, Venezuela, Göçmen, Son Dakika

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