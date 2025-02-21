Maduro: Göçmenler suçlu değil - Son Dakika
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Maduro: Göçmenler suçlu değil

Venezuela Başkanı Maduro, ABD'ye tepki gösterdi, göçmenlerin kötü durumunu savundu.

21.02.2025 05:46
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin göçmenlere yönelik muamelesine tepki göstererek, "Göçmenlerimiz suçlu değil, kötü insanlar değil. Yaptırımlar nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına konuşan Maduro, Guantanamo Körfezi'ne götürülen Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri gönderilmesini talep etti.

Maduro, "Göçmenlerimiz suçlu değil, kötü insanlar değil. Yaptırımlar nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar. Onlar iyi insanlar, çalışan insanlar ve Venezuela onlara kucak açıyor." dedi.

Venezuela devlet hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçaklarla bir grup Venezuelalının ülkeye getirileceğini belirten Maduro, bu süreçte kendileriyle işbirliği yapan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'ya da teşekkür etti.

"Bolivarcı Devrim olarak onları tüm kalbimizle seviyoruz"

"Vatana Dönüş Planı" kapsamında şimdiye kadar 900 binden fazla Venezuelalının ülkesine döndüğünü aktaran Maduro, "Hala bir milyondan fazla Venezuelalı yurt dışında ve çoğu geri dönmek istiyor. Onlara şunu söyledim; 'Faşizmin sahte vaatlerine kanmayın.' Bu insanların geri dönmesini garanti eden biziz, çünkü Bolivarcı Devrim olarak onları tüm kalbimizle seviyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Maduro, şunları kaydetti:

"Başkan Trump'a saygıyla söylüyorum, FBI ve DEA'nın Kolombiya'daki ofislerinden gelen son dört yılın raporlarına bakın. Böylece Aragua Treni'ni kimin finanse ettiğini, taşıdığını ve yönettiğini görebilirsiniz. Onları Kolombiya'ya ve ABD'ye kim götürdü? Doğru raporları isteyin ki Venezuela'da bu vahşi suç örgütünü nasıl alt ettiğimizi anlayın."

Kaynak: AA

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