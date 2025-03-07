Maduro, Guyana'yı Esequibo'da Suçladı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana'nın, ihtilaflı Esequibo bölgesinde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Devlet kanalı VTV'ye konuşan Maduro, Guyana'nın, Venezuela ile egemenlik ihtilafı bulunan Esequibo bölgesinde yasa dışı girişimlerde bulunduğunu ve bunu durdurmak için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Maduro, Guyana'nın ABD'li enerji şirketi ExxonMobil ile henüz uluslararası sınırlandırması yapılmamış karasularda petrol çıkardığını savunarak, "Bu kesinlikle yasa dışıdır. Venezuela olarak bunu reddediyor ve kınıyoruz. ExxonMobil ile Guyana hükümetinin yasa dışı faaliyetlerini durdurmak için tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Venezuela donanmasına ait gemilerin ExxonMobil'e ait bir petrol platformuna yaklaştığını ve durumun endişeyle takip edildiğini bildirmişti.

Venezuela ise Ali'nin açıklamalarına tepki göstererek, Guyana'yı "yanıltıcı bilgi yaymakla" suçlamıştı.

Venezuelalı yetkililer, söz konusu ihtilaflı bölgede 28 yabancı sondaj gemisi ve tankerin faaliyet gösterdiğini belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulamıştı.

Karayip Topluluğu (Caricom), taraflar arasındaki gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Guyana ve Venezuela'yı gereksiz çatışmacı eylemlerden kaçınmaya çağırmıştı.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak Guyana'nın 1966'da bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması, iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.???????

Esequibo ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Yaklaşık 125 bin kişinin yaşadığı bölge, zengin petrol ve mineral yataklarına sahip.???????

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