Maduro, Guyana'yı Esequibo'da Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maduro, Guyana'yı Esequibo'da Suçladı

Venezuela'nın Maduro'su, Guyana'nın Esequibo bölgesinde yasa dışı petrol faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

07.03.2025 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana'nın, ihtilaflı Esequibo bölgesinde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Devlet kanalı VTV'ye konuşan Maduro, Guyana'nın, Venezuela ile egemenlik ihtilafı bulunan Esequibo bölgesinde yasa dışı girişimlerde bulunduğunu ve bunu durdurmak için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Maduro, Guyana'nın ABD'li enerji şirketi ExxonMobil ile henüz uluslararası sınırlandırması yapılmamış karasularda petrol çıkardığını savunarak, "Bu kesinlikle yasa dışıdır. Venezuela olarak bunu reddediyor ve kınıyoruz. ExxonMobil ile Guyana hükümetinin yasa dışı faaliyetlerini durdurmak için tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Venezuela donanmasına ait gemilerin ExxonMobil'e ait bir petrol platformuna yaklaştığını ve durumun endişeyle takip edildiğini bildirmişti.

Venezuela ise Ali'nin açıklamalarına tepki göstererek, Guyana'yı "yanıltıcı bilgi yaymakla" suçlamıştı.

Venezuelalı yetkililer, söz konusu ihtilaflı bölgede 28 yabancı sondaj gemisi ve tankerin faaliyet gösterdiğini belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulamıştı.

Karayip Topluluğu (Caricom), taraflar arasındaki gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Guyana ve Venezuela'yı gereksiz çatışmacı eylemlerden kaçınmaya çağırmıştı.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak Guyana'nın 1966'da bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması, iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.???????

Esequibo ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Yaklaşık 125 bin kişinin yaşadığı bölge, zengin petrol ve mineral yataklarına sahip.???????

???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güncel, Guyana, Enerji, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro, Guyana'yı Esequibo'da Suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:50:45. #7.11#
SON DAKİKA: Maduro, Guyana'yı Esequibo'da Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.