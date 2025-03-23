Maduro: Venezuelalı Göçmenler Ülkeye Dönecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador'da hapishanede bulunan tüm Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirileceğini açıkladı.

Başkent Caracas'ta konuşan Maduro, Venezuelalı göçmenlerin suç işlemedikleri halde suçlu muamelesi gördüğünü ve ABD tarafından El Salvador'a gönderildiğini savundu.

El Salvador'daki mega hapishaneyi Nazi toplama kamplarına benzeten Maduro, "Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bir grup genci kurtaracağız. Kaçırılan, kaybolan ve suçsuz olmalarına rağmen El Salvador'daki Nazi kamplarına gönderilen tüm vatandaşlarımızı geri getireceğiz." dedi.

ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle birçok Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirten Maduro, El Salvador yönetimine göçmenleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Öte yandan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela, Vatana Dönüş Planı çerçevesinde, yurttaşlarımızın insan haklarını koruyarak ülkelerine dönmeleri amacıyla ABD hükümetiyle anlaşmaya vardı. Bu kapsamda Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesi sürecek." ifadelerini kullandı.

Ulusal basına göre, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen yaklaşık 200 Venezuelalının daha ülkesine dönmesi bekleniyor.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a götürülmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.