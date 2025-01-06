Magdeburg'daki Saldırıda Ölü Sayısı Altıya Yükseldi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde, 20 Aralık'ta Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda ölenlerin sayısı altıya yükseldi. Alman basınında çıkan habere göre, saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde, 20 Aralık'ta bir Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda ölenlerin sayısı altıya yükseldi. Alman basınında çıkan habere göre, saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Daha önce saldırıda 9 yaşında bir çocuk dahil olmak üzere 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ölenler arasında yaşları 45-75 yaş arasında değişen dört kadın da bulunuyordu. Saldırıda 200 kişi de yaralanmıştı. Saldırı Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb el-Abdulmuhsin tarafından gerçekleştirilmişti. Polis ve savcılık, saldırının sebebine dair detaylı açıklama yapmazken, olayın arka planına ilişkin araştırmalar devam ediyor.