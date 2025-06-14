Mahmud Halil'in Serbest Bırakılması Reddedildi

ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebinin reddine karar verdi.

NBC News'ün haberine göre, Newark Federal Mahkemesi Yargıcı Michael Farbiarz, marttan bu yana Louisiana eyaletindeki ICE tesisinde tutulan Halil'in salıverilmesi talebini reddetti.

Farbiarz, Halil'in serbest bırakılması yönündeki talebinin "daimi ikametgah" başvurusunda gereken bilgileri açıklamadığı gerekçesiyle kabul edilmediğini belirtti.

Amerikan Medeni Haklar Birliğinin (ACLU) kıdemli danışmanı Brett Max Kaufman ise kararı "adaletin geciktirilmesi" olarak tanımlayarak, "ABD yönetiminin Halil'i, Filistin hakkındaki konuşması nedeniyle cezalandırmak için elinden geleni yaptığı açıktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yargıç Farbiarz, iki gün önce Halil'in, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, kendisinin "ulusal güvenlik tehdidi" olduğu yönündeki iddiasına dayanarak sınır dışı edilemeyeceğine ya da gözaltına alınamayacağına hükmetmişti.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Yargıcı Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada Filistin'e destek gösterilerine öncülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.