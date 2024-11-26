Mahsur Kalan Baba ve Oğlu Kurtarıldı

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Yaylada bin 200 koyunu ile mahsur kalan baba ile oğlu saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bin 200 koyunuyla mahsur kalan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Hayvancılıkla uğraşan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bin 200 koyun ve 7 köpekle birlikte Lapaza Yaylası'nda mahsur kaldı. Cep telefonunun çekmediği ve kar kalınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 200 rakımlı yaylada çaresiz kalan baba-oğul, telefonun sinyal aldığı bir tepeye güçlükle ulaşarak durumu Yüzüncü Yıl Mahallesi muhtar Selahattin Büyükkara'ya bildirdi. Muhtarın bilgi vermesi üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 saat süren yol açma çalışması sonucunda mahsur kalan baba-oğula dün gece yarısı ulaştı. Ekiplere teşekkür eden Sabri Bekar, "Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu tür önem arz eden acil durumlarda vatandaşların Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin Alo 153 numaralı telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi.