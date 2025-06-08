Mahsur Kalan Karga İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga itfaiye ekibince kurtarıldı.
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde bir karganın ağacın dalındaki ipe dolanarak mahsur kaldığını fark edenler itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kargayı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
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