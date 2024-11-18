Mahsur Kalan Traktör İş Makinesiyle Kurtarıldı

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Dere yatağı derinleşti, mahsur kalan traktör iş makinesiyle çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dere yatağının derinleşmesi nedeniyle sahilde bir otele ait malzeme taşıyan traktör mahsur kaldı.

Manavgat'ta dün etkili olan yağmur, su kanalları ve derelerin taşmasına neden olurken, Kumköy Sahilinde dere yatağının derinleşmesi nedeniyle sahilde malzeme taşıyan bir otele ait traktör mahsur kaldı. Sürekli aynı bölgede malzeme taşıdığı belirtilen ve dere yatağının aniden derinleşmesi nedeniyle dere yatağına düşen traktör, iş makinesi yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı.