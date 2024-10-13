Makau'nun Yeni Lideri Sam Hou Fai

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Çin Makau Özel İdari Bölgesi'nde baş yönetici seçimine tek aday olarak giren Makau Nihai Temyiz Mahkemesinin eski başkanı Sam Hou Fai, bölgenin liderliğine seçildi.

Makau Seçim Komitesi, bugün yaptığı oylamada, 398 üyenin 394'ünün oyuyla Sam'i bölgenin yeni baş yöneticisi seçti. Seçimde tek aday olan Sam'in, Makau'nun Portekiz sömürge yönetiminden Çin'e devrinin 25. yıl dönümü olan 20 Aralık'ta liderlik görevini devralması bekleniyor.

Sam, Makau'nun Çin'e devredildiği 1999'dan bu yana Çin ana karasında doğan ilk baş yönetici olacak.

Pekin çizgisinde bir isim

Genel oy hakkının bulunmadığı bölgede, Çin merkezi hükümetinin güdümündeki Seçim Komitesinin büyük çoğunlukla seçtiği Sam, Pekin çizgisinde bir isim olarak biliniyor.

Eski yüksek yargıç, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, göreve seçilmekten onur duyduğunu, halkın heyecanı ve desteğinin, Makau'ya ve ülkeye hizmet için kendisine güç ve güven verdiğini söyledi.

Baş yöneticilik görevinde "ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumayı en yüksek ilkeler olarak benimseyeceğini" dile getiren Sam, "Makau'nun ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve kalkınmasını ulusal kalkınma ile daha iyi bütünleştirmeyi görev ve ödev addedeceğini" vurguladı.

Çin'de kumarın yasal olduğu tek yer olan 687 bin nüfuslu Makau'nun ekonomisi büyük ölçüde kumarhane işletmelerine dayanıyor. Bu işletmelerin bulunduğu büyük otel zincirlerinin sahibi olan aileler, uzun süredir bölgede baş yönetici seçiminde etkili oluyor ve bu durum iç siyasetin bu büyük iş adamlarının güdümünde olduğu eleştirilerine yol açıyordu.

Merkezi hükümetin işaret ettiği bir isim olarak seçime rakipsiz giren Sam'in ise Pekin'in isteklerine ve bölgeye yönelik hedeflerine daha fazla öncelik vereceği tahmin ediliyor.

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

Çin'in Hong Kong ve Makau İlişkileri Ofisinden seçimin ardından yapılan açıklamada, "Makau'nun kalkınmasında yeni aşamaya girdiği bir dönemde halkın yeni liderden beklentisinin büyük olduğu" ifade edildi.

Sam'in, Makau'nun ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmeye olan ihtiyacına işaret etmesinin önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, küçük işletmelerin desteklenmesi, kentsel dönüşüm ve komşu bölgelerle bütünleşik kalkınma çağrılarının şehrin problemlerine yenilikçi ve çığır açıcı çözümlere örnek teşkil ettiği kaydedildi.

Çin yönetimi, bölgede kumar turizmi dışında finans, ticaret, sergi ve fuar turizmi ile geleneksel Çin tıbbı gibi alternatif sektörlerin daha fazla gelişmesini istiyor ancak kumar gelirlerinden elde edilen vergiler halen bölgedeki sosyal harcamaların en önemli kaynağı durumunda.

Pekin, ayrıca Makau'yu Guangdong eyaleti ile Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nin kapsayan Büyük Körfez Bölgesi entegre kalkınma planının da önemli bir parçası olarak görüyor.

Sam Hou Fai kimdir?

1962 yılında Çin'in Guangdong eyaletinde doğan Sam, Çin'de hukuk okuduktan ve bir süre Çin'de çalıştıktan sonra 1986'da o sırada Portekiz yönetiminde olan Makau'ya taşındı. Portekiz'in Coimbra Üniversitesi'nde hukuk öğrenimini sürdüren Sam, 1995'te Makau Kamu Savcılığında çalışmaya başladı.

Sam, 1999'da bölge Çin'e devredildiğinde Makau Nihai Temyiz Mahkemesinin başkanlığına getirildi. Bölgenin en yüksek yargı organı olan mahkemenin başkanlığını 25 yıl yürüten Sam, baş yönetici seçimine girebilmek için ağustosta istifa ederek görevinden ayrıldı. Sam Hou Fai, Makau Baş Yöneticiliğini 5 yıl yürütecek.