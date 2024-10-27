Makedon Öğretmenler Yüreğir'de

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Adana'da kültürel farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Makedon öğretmen ve öğrenciler, Yüreğir ilçesini gezdi.

Yüreğir Kaymakamlığınca gerçekleştirilen etkinlik için Makedonya'dan gelen 4 öğretmen ve 7 öğrenci, Kaymakam Mehmet Aksu tarafından ağırlandı.

Aksu, sohbet ettiği ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.

İlçedeki tarihi ve turistik yerleri inceleyen konuklar, Adana Müzesi'ni gezdi.

Ziyaretçiler, ilçede eğitim gören öğrencilerle de bir araya geldi.