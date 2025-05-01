Malatya'da 1 Mayıs Coşkusu

MALATYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü ve davul zurna eşliğinde kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah saatlerinde kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş için kortej oluşturdu. Emeksiz Caddesi üzerinde yapılan korteje; işçiler, siyasi partiler ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan kortej yürüyüşü sonrası yapılan üst aramaları sonrası alana alındı. Alanda davul zurna eşliğinde halaylar çeken yüzlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.