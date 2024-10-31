Malatya'da 2024 Yılı Proje Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da 2024 Yılı Proje Toplantısı Yapıldı

Malatya\'da 2024 Yılı Proje Toplantısı Yapıldı

Vali Yavuz, Malatya'da 2024'te 622 projeden 149’unun tamamlandığını açıkladı.

31.10.2024 16:47
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Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, Malatya'da 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeler tarafından toplam 622 projede çalışma yapıldığını belirterek, dönem sonu itibarıyla 149 projenin tamamlandığını söyledi.

Devam eden proje sayısının 297, ihale aşamasında bulunan projenin 123, çeşitli nedenlerle henüz başlanamayan projelerin 38, tasfiye halinde bulunan projelerinse 15 olduğunu ifade eden Yavuz, "2024 yılı yatırımlarının toplam proje tutarı 64 milyar 814 milyon liradır. 2024 yılında bu projelere tahsis edilen toplam ödenekse 16 milyar 354 milyon liradır. Dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan toplam harcama 9 milyar 374 milyon liradır. Yıl ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57 seviyesindedir." diye konuştu.

Yavuz, 2024 yılı yatırım programı kapsamında dönem itibarıyla 9 milyar 374 milyon liralık harcamadan en yüksek payı yüzde 44,60 ile ulaştırma sektörünün aldığını belirterek, ulaştırma sektörü yatırımları için 4 milyar 180 milyon lira harcama gerçekleştirildiğini aktardı.

Ulaştırma sektörünü yüzde 18,14'lük payla diğer kamu hizmetleri sektörünün takip ettiğini kaydeden Yavuz, bu yatırımlar için 1 milyar 700 milyon lira harcama yapıldığını bildirdi.

Vali Seddar Yavuz, şunları kaydetti:

"Yatırım harcamalarında yüzde 13,81 paya sahip olan tarım sektöründe 1 milyar 294 milyon lira, yaklaşık yüzde 11,20 paya sahip olan eğitim sektöründe 1 milyar 50 milyon lira harcama gerçekleşmiştir. Yatırım harcamalarında yüzde 7 oranında paya sahip olan enerji sektöründe 653 milyon lira harcama yapılmıştır. Yatırım harcamalarından yüzde 5,28'lik pay alan diğer sektörlerde ise 364 milyon lira harcama gerçekleşmiştir. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın tam bir uyum ve iş birliği içinde yatırım ve hizmetleri etkin bir şekilde yürüteceklerine inancım tamdır."

Vali Yavuz, kurum ve kuruluşların müdürlerinden CİMER'e yapılan başvuruları bir hafta içinde sonuçlandırmalarını, sonuçlandırmayanlar hakkında işlem yapacağını söyledi.

Toplantı sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA

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