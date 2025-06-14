Malatya\'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.54'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7,55 kilometre derinlikte kaydedildi. Pütürge'nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.