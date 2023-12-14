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Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 54 kilo 150 gram skunk, 308,05 gram metamfetamin, 33,2 gram esrar, 25 reçeteye tabi hap ve 6 bin 100 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Malatya\'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 16:49,
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Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekiplerin kentte sokak satıcılarına yönelik uygulaması ve Kale uygulama noktasındaki denetimleri sonucu, 54 kilo 150 gram skunk, 308,05 gram metamfetamin, 33,2 gram esrar, 25 reçeteye tabi hap ve 6 bin 100 TL para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Malatya, Malatya, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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