Malatya'da 750 Bin Balık Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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Malatya'da 750 Bin Balık Yavrusu Bırakıldı

Malatya\'da 750 Bin Balık Yavrusu Bırakıldı

Karakaya Barajı'na 750 bin şabut yavrusu bırakıldı, toplamda 9.25 milyon yavru balık bırakıldı.

24.10.2024 11:50
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Malatya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Karakaya Baraj Gölü'ne 750 bin balık yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, yazılı açıklamasında, göl ve göletlerde balık popülasyonunu en yüksek seviyede tutmak, sürdürülebilir avcılığın devamı sağlamak ve iç sularda balık türlerinin çeşitliliğini korumak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geçen ay Malatya'daki tüm göl ve göletlere 2 milyon 226 bin sazan yavrusu bıraktıklarını aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Şimdi de Karakaya Barajı'na, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 3 ayrı noktaya toplamda 750 bin şabut yavrusu bıraktık. Böylelikle son 10 yılda göl ve göletlerimiz başta sazan olmak üzere toplamda 9 milyon 250 bin yavru balık bırakmış olduk. Şabut balığı 50-60 santimetre ve ortalama olarak 25-30 santimetre uzunluğa sahiptir. 1-2 kilogram ağırlıkta olan bu tatlı su balığı pulludur. Ayrıca sağlı sollu olmak üzere 1 çift bıyıkları vardır. Olta ve uzatma ağları ile avlanırlar. Sırtı koyu kahverengindedir. Karın bölgesi kirlenmiş sarımtırak bir renktedir. Kuyruk yüzgeçleri epeyce derin olup çatal şeklini almıştır. Önemli ekonomik değere sahip Fırat ve Dicle nehrinde yaşamaktadır. Her sene plan ve program dahilinde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca buradan bölgemizde sürdürülebilir balık avcılığının devam etmesi ve gelecek nesillerimize daha verimli doğa bırakmak için gerek ticari gerek amatör balık avcılarından balıklarda boy ve tür sınırlarına uymalarını önemle rica ediyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da 750 Bin Balık Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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