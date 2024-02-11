Malatya'da Arkadaşını Tabanca İle Yaraladı - Son Dakika
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Malatya'da Arkadaşını Tabanca İle Yaraladı

Malatya\'da Arkadaşını Tabanca İle Yaraladı

Malatya'da yaşanan olayda, Mehmet Ö. ve Semih Ç. arasında otomobilde çıkan tartışma sonucunda Mehmet Ö., tabancasını çekerek Semih Ç.'yi vurdu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

11.02.2024 16:41
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MALATYA'da Mehmet Ö., otomobilinde tartıştığı arkadaşı Semih Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Beylerderesi Viyadüğü'nün yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; daha önce anlaşmazlık yaşayan Mehmet Ö. ile arkadaşı Semih Ç., otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mehmet Ö., tabancasını çekerek Semih Ç.'yi vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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