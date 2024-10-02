Malatya'da Asayiş Olaylarında %3 Azalma - Son Dakika
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Malatya'da Asayiş Olaylarında %3 Azalma

Vali Yavuz, Malatya'da asayiş olaylarının geçtiğimiz yıla göre %3 azaldığını açıkladı.

02.10.2024 14:52
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, temmuz, ağustos ve eylül ayında kentte meydana gelen asayiş olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalma yaşandığını söyledi.

Kentin son 3 aylık asayiş verilerine ilişkin Valilik binasında basın açıklaması yapan Yavuz, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönünde çalışıldığını belirterek, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Son bir ayda kentte 2 bin 127 asayiş olayının meydana geldiğini, 2 bin 426 kişinin gözaltına alındığını belirten Yavuz, "2023 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarında 8 bin 148 asayiş olayı meydana gelmiş, bu yılın aynı döneminde 7 bin 877 olay meydana geldi. Asayiş olaylarında yüzde 3 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız 2023 yılında yüzde 95,1, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı yüzde 98,1 oldu. Bu yılın aynı döneminde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 95,6, takibi gerektiren olaylarda aydınlatma oranı yüzde 98,4 oldu." ifadelerini kullandı.

Son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 716, uyuşturucuya yönelik operasyonlarda ise 434 şüphelinin yakalandığını dile getiren Yavuz, 7 terör operasyonunda ise 14 zanlının gözaltına alındığını, bunlardan 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

Yavuz, son bir ay içerisinde kentte ölümlü ve yaralamalı 259 trafik kazası meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Asayiş Olaylarında %3 Azalma - Son Dakika

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