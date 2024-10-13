Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde A.A. ile şüpheliler Z.Y, D.A, D.Y. ve N.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?