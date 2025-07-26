Malatya'da bıçaklı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen V.A, tanımadığı iki kişinin bıçakla kavga ettiğini gördü. Tarafları ayırmaya çalışan V.A, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan V.A. hastaneye kaldırıldı, olayın şüphelileri M.O. ve Y.D. ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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