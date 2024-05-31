Malatya'da Bir İşyerine Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Bir İşyerine Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

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Malatya'da, Kapalı Çarşı içerisinde bir iş yerine tabancayla ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, bir süre sonra gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

31.05.2024 09:18
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MALATYA'da, bir işyerine tabancayla ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kapalı Çarşı içerisinde bir iş yerinde meydana geldi. Çarşıdaki kıyafet satışı yapılan bir işyerinin önüne gelen S.K.yanındaki tabanca ile işyerine 4 el ateş açarak uzaklaştı. Yaralananın olmadığı saldırı ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı inceleme sonrası saldırgan S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgeden uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya\'da Bir İşyerine Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

Malatya, Olaylar, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Bir İşyerine Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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