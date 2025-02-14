Malatya'da Eğitime Ara

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Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol, Arapgir, Pütürge ilçelerinde bugün okulların tatil edildiği, Hekimhan, Darende, Kuluncak ve Akçadağ ilçelerinde taşıma kapsamında olan okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.