Malatya\'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Abdullatif Gazzi'nin kullandığı 27 MB 8955 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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