Malatya Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derece artış beklendiğini bildirdi.
Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12-13 Temmuz tarihleri arasında bölge genelinde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artması beklendiğini belirterek, "Yaşlı, çocuk, kronik hastalıkları olan hemşerilerimizin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Hava Sıcaklığı Artıyor - Son Dakika
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