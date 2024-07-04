Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 185 Kilogram Tütün ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

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Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 185 kilogram tütün ile çok sayıda makaron ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli S.E. ve M.A'nın işyerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 elektronik sigara dolum makinesi, 1 sigara dolum makinasında kullanılan kompresör, 1 tütün kurutmada kullanılan çamaşır kurutma makinesi, 129 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 130 bin içi boş bandrollü makaron, 10 bin içi boş bandrolsüz makaron, 127 kilogram bandrolsüz tütün, 58 kilogram bandrollü tütün, 240 sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.