Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 185 Kilogram Tütün ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 185 Kilogram Tütün ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 185 Kilogram Tütün ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 185 kilogram tütün ile birlikte çok sayıda makaron ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında elektronik sigara dolum makinesi, tütün kurutma makinesi, içi tütün doldurulmuş ve boş bandrollü makaronlar ile bandrolsüz tütünler bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

04.07.2024 14:45
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Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 185 kilogram tütün ile çok sayıda makaron ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli S.E. ve M.A'nın işyerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 elektronik sigara dolum makinesi, 1 sigara dolum makinasında kullanılan kompresör, 1 tütün kurutmada kullanılan çamaşır kurutma makinesi, 129 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 130 bin içi boş bandrollü makaron, 10 bin içi boş bandrolsüz makaron, 127 kilogram bandrolsüz tütün, 58 kilogram bandrollü tütün, 240 sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 185 Kilogram Tütün ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 185 Kilogram Tütün ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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