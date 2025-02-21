Malatya'da Kar Tatili Eğlencesi

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Malatya'da çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

MALATYA - Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde kar yağışı sonrası okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Kışın beyaz örtüsü altında eğlenceli vakit geçiren çocuklar kardan adam da yaparak eğlendiler.

Çocuklar, Malatya'daki kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte karın tadını çıkaran çocuklar, neşeleriyle dikkat çekti. Kartoplarıyla oynayan çocukları gören büyükler de onların mutluluğuna ortak oldu.

Eğlencenin tadını çıkaran çocuklar, kar tatilini keyifle geçirdi.