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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

MALATYA - Malatya'da kırsal bölgelerde bir süre önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

Malatya'da, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak ile kar yağışına bıraktı. Arapgir ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

Arapgir'de aniden bastıran kar yağışı ile mutlu olduklarını belirten vatandaşlar karın bereket olduğunu ifade ederken, kent merkezinde sağanak ile kırsal bölgelerdeki yüksek kesimlerde ise kar yağışının hafta sonuna kadar belirli aralıkla devam etmesi bekleniyor.