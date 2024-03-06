Malatya'da kar yağışı etkili oldu
MALATYA - Malatya'da kırsal bölgelerde bir süre önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.
Malatya'da, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak ile kar yağışına bıraktı. Arapgir ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.
Arapgir'de aniden bastıran kar yağışı ile mutlu olduklarını belirten vatandaşlar karın bereket olduğunu ifade ederken, kent merkezinde sağanak ile kırsal bölgelerdeki yüksek kesimlerde ise kar yağışının hafta sonuna kadar belirli aralıkla devam etmesi bekleniyor.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum hızlı tren ihalesinin bu sene yapılacağını ve Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ikinci etap ihalesinin de yapılacağını söyledi. Uraloğlu, hızlı trenin Karadeniz'e indirileceğini ve Sarp'a kadar uzanacağını belirtti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a değer katacak bir isim olduğunu vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Gönüllüleriyle birlikte mücadele eden herkesin bu sürece katkı ve destek olmasını istediğini belirtti. Ayrıca, seçimleri demokrasi şölenine çevirmek istediklerini vurgulayan İmamoğlu, vatandaşları sandıklarda görev almaya davet etti. İmamoğlu ayrıca, Bağcılar'da yapılan hizmetleri anlatarak, İstanbulluların hizmetine sunacakları Ataköy-İkitelli metrosunun yakın bir zamanda açılacağını duyurdu.
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