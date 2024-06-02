Malatya'da kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kaza: 3 kişi yaralandı

Malatya\'da kaza: 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile bir yolcu yaralandı ve hayati tehlikeleri bulunduğu belirtildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

02.06.2024 22:37
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.B'nin (60) kullandığı 44 FP 129 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yolda karşı yönden gelen G.C. (36) yönetimindeki 44 ABM 367 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile N.S. (48) yaralandı.

Kaza yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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