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Malatya'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı - Son Dakika
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Malatya'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

01.01.2024 - 14:59,
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MALATYA'da, konteyner kentte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte, depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Konteynerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Malatya\'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı
Kaynak: DHA
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