Malatya'da Market Denetimi

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Malatya'da zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği market denetimleri devam ediyor.

Vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla yapılan denetimler kapsamında, satışa sunulan ürünlerin gramajı, fiyat, irsaliye karşılaştırması, son kullanım tarihi ve diğer yasal düzenlemelere uygunluk durumları incelendi.

Ekipler, market denetimlerinde karşılaştıkları usulsüzlükleri ve yanlışlıkları tutanak altına alarak, gerekli yasal işlemleri de uyguladı.