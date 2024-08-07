Malatya\'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 10 Yaralı

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MALATYA'da, mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas karayolu üzerinde bulunan Topsöğüt Mahallesinde meydana geldi. M.Z. idaresindeki 44 HC 939 plakalı kamyonet ile Emrah D. yönetimindeki 44 DG 681 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Emrah D. ve yanındaki 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrasında ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü M.Z.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.