Malatya\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Malatya'nın Kale ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Kale Kaymakamlığının koordinesinde Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi, İzollu İmam Hatip Orta Okulu, İzollu Orta Okulu ve İzollu İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Öğrencilere genel trafik kuralları, oyun oynama alanları, okul servis aracına binme ve inme, yaya ve okul geçit alanını kullanma kuralları anlatıldı.
Okullarda düzenlenen eğitime 45 öğretmen ve 324 öğrenci katıldı.
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