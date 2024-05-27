Malatya'da Öğretmenlere Teknoloji Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Malatya'da Öğretmenlere Teknoloji Eğitimi Verildi

Malatya\'da Öğretmenlere Teknoloji Eğitimi Verildi

Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Bilim Sanat Merkezi işbirliğinde 22 öğretmene robotik kodlama, yapay zeka, donanım ve yazılım alanlarında eğitim verildi. Eğitim programı sonunda öğretmenlere belgeleri takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğretmenlerin teknoloji odaklı yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

27.05.2024 16:21
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Malatya'da öğretmenlere, robotik kodlama, yapay zeka, donanım ve yazılım alanlarında eğitim verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Bilim Sanat Merkezi işbirliğinde öğretmenlerin teknolojik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Malatya Bilim Sanat Merkezinde 22 öğretmen eğitim aldı.

Öğretmenlere Malatya Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programla belgeleri takdim edildi.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencileri teknoloji odaklı yetiştirmeleri gerektiğini belirterek, "Öğretmenlerimizin donanım ve beceri kabiliyetlerini artırmak, onların yetiştirdiği öğrencilerin yapacakları tüm çalışmalara ve projelere yansıyacaktır. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Programa Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve Malatya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Ümit Arslan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Öğretmenlere Teknoloji Eğitimi Verildi - Son Dakika

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