Malatya\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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MALATYA'da çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehane işleten Enes Ş. ile Basri Y. ve Bayram Y. isimli kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar, birbirine tabanca ile ateş açtı. Enes Ş. ile Basri ve Bayram Y. kardeşler yaralandı. Yaralılar, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.