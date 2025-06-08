Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde, O.B. ile F.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan O.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan F.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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