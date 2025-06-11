Malatya'da öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'nin ataklarına ateş etti.
Olayın ardından S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yakalanan Nuray Ş. ise suç aleti tabanca ile polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Tabanca ile Vuruş - Son Dakika
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