Malatya'da Tavuk Çiftliğinde Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Tavuk Çiftliğinde Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya\'da Tavuk Çiftliğinde Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan kavgada, H.Y. isimli şahıs tabancayla Eyüp İshakoğlu'na ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İshakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

17.07.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tavuk çiftliğinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde H.Y. ile Eyüp İshakoğlu (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine H.Y. tabancayla İshakoğlu'na ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İshakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Battalgazi, Malatya, Eyüp, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Tavuk Çiftliğinde Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:23:28. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Tavuk Çiftliğinde Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement