Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

02.05.2025 12:19
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1) HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

MALATYA'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Malatya- Elazığ kara yolundaki Çolaklı mevkisinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 23 LE 528 plakalı hafif ticari araç ile Barış Çiftçi'nin (24) kullandığı 34 CIC 250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde otomobilin sürücüsü Barış Çiftçi ile yanındaki yolcu Erhan Çiftçi'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi. D.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.B. ise ağır yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Kaza yerindeki incelemelerin ardından, Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi'nin cenazeleri ise otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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