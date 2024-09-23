Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 16-22 Eylül'de 67 olaya müdahale edildi.
Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 89 şüpheliye yasal işlem yaptı.
Operasyonlarda 3 bin 315 sentetik hap, 3 kilo 27 gram esrar, 74 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram kenevir tohumu ve 28 kök kenevir ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.
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