Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 1429 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 3 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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